Минздрав просит Раду выделить в 2021 году на медицину минимум 5% ВВП

Министерство здравоохранения требует, чтобы депутаты Верховной Рады Украины приняли новый проект государственного бюджета с заложенными на финансирование медицины минимум 5% от ВВП. В ведомстве добавили, что в течение 29 лет медицина получали лишь 3-3,5%.

Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

«Это не просто цифры, это хроническое недофинансирование. Операция, стоимость которой была 10 тысяч грн, мы всегда финансировали ее на уровне 5 тыс. грн, в лучшем случае, и просто закрывали глаза. Сейчас мы видим все эти результаты, начиная от оснащения наших больниц и заканчивая нашими специалистами, которые каждый год едут за границу», — сказал Степанов.

Он добавил, что Минздрав Украины планирует увеличить финансирование на лечение больных туберкулезом. Если в 2020 году тариф был на уровне 20 тысяч гривен, то в следующем его планируют повысить на 40 — 60 тысяч грн.

«Это не просто цифра взята с потолка, мы просчитали, сколько будет стоить лечение одного больного в туберкулезном диспансере, сколько будут стоить все лекарства, чтобы медицинский персонал получал достойную заработную плату», — добавил глава Минздрава.