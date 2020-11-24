Поклонники Порошенко массово покупают масло Roshen ради фото в соцсетях

Сторонники пятого президента Украины Петра Порошенко организовали новый флешмоб #Я Поддерживаю Порошенко. Так называемые «порохоботы» массово атакуют супермаркеты, скупают сливочное масло Roshen, фотографируют его и публикуют снимки в соцсетях.

Участники флешмоба уверены, что, чем больше денег они потратят на масло Roshen, тем больше средств кондитерская компания Порошенко перечислит на благотворительность, пишут Вести

«Лично я буду покупать потому, что возможно эта пачка спасет кому-то жизнь.

Рошен и Порох именно с этого кислородные аппараты покупают», — заявил на своей странице в Facebook Артем Кабицкий.

«Зашел в «Сильпо», купил пять пачек масла. Хочу финансово поддержать работающего президента», — рассказал пользователь с никнеймом Andrew Nick.

Также некоторые участники флешмоба публикуют на своих страницах в соцсетях рекламу масло Roshen.