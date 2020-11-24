Глава Роскосмоса потребовал 300 тысяч рублей со СМИ, назвавших его «гробовщиком российского космоса»

Глава Роскосмоса подал иск о защите чести и деловой репутации к трем СМИ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Останкинского суда Москвы.

Ответчиками по иску проходят ООО «Неоход-медиа», ООО «Премьермедиаинвест» и АО «ИД «Аргументы недели». Претензии Рогозина касаются статей на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru, основанных на публикации «Новых Известий» от 1 октября 2018 года.

Как уточняет «МБХ медиа», глава Роскосмоса требует признать порочащими и удалить из интернета следующие фразы:

«Дмитрий Рогозин станет гробовщиком российского космоса»

«Под руководством Рогозина окончательно разрушены крупные конструкторские бюро страны и институты, работавшие над космическими проектами»

«Рогозин хоронит космонавтику и именно таким войдет в историю».

Рогозин также намерен взыскать с каждого из трех СМИ по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Взысканную сумму он пообещал передать в детский дом.

В Роскосмосе в свою очередь отметили, что иск подан физическим лицом и не касается госкорпорации.