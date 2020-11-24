Україна піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг

Україна піднялась на 20 позицій у загальному рейтингу «якості доріг» The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання) 2020 та наразі посідає 126 місце.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу «Укравтодору» у Facebook.

«У 2020 році Україна здобула +20 позицій у загальному рейтингу «якості доріг» – наразі займаємо 126 місце. Це означає, що міжнародні експерти й аналітики позитивно оцінюють кроки країни у напрямі розбудови дорожньої інфраструктури», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рейтингу «транспорт» Україна піднялась на 12 позицій (73 місце), у рейтингу «доступ до ринку та інфраструктура» — на 10 позицій (займає 77 місце).

«У цілому ж у рейтингу Індексу процвітання наразі Україна займає 92 позицію, таким чином здобувши +4 позиції, порівняно з 2019 роком та +19 позицій, порівняно з 2018 роком», — додали в «Укравтодорі».

The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання) — інтегрований показник, який враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту та якості життя тощо. Його щорічно укладає освітній аналітичний центр Legatum Institute.

: svoboda.ua

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