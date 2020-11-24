На Черкасщине легковушку зажало между грузовиками: среди жертв ДТП – ребенок

В Черкасской области утром, 24 ноября, произошла ужасная авария с грузовиками, которые зажали между собой легковой автомобиль. В результате ДТП погибли женщина и малолетний ребенок.

Трагедия случилась примерно в 08:00 на 545 км автодороги Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка в Уманском районе. Об этом сначала сообщила ГСЧС Украины в Facebook, вскоре полиция Черкасской области предоставила уточняющие данные.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля Scania въехал в припаркованную автоколонну. От удара Ford Transit отбросило на левую обочину, в кювет. Однако это столкновение не остановило грузовик, и авто ЗАЗ VIDA оказалось зажатым между двумя фурами.

Специалистам из Уманской пожарно-спасательной части пришлось разрезать поврежденную легковушку, чтобы установить количество людей, которые на время столкновения находились в салоне.

Оказалось, что в салоне находились женщина (1973 года рождения) и 5-летний ребенок. Они погибли на месте аварии.

Все обстоятельства трагического происшествия устанавливают следователи Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.



