Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации

Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик настаивает на продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании по сути, несмотря на отмену Конституционным судом Украины статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом он заявил в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

«Я получил статус подозреваемого, а потом ещё и обвиняемого в преступлении, которое я не совершал, — сказал экс-министр. — Закрытие дела — это нарушение моих прав на доступ к правосудию и справедливый суд, на компенсацию и восстановление моих прав, нарушенных действиями следствия».

В ходе судебного заседания Насалик отозвал ходатайство о закрытии дела, поданное государственным адвокатом на основании решения КСУ.

Суд отказал экс-министру в продолжении дела. Насалик заявил, что будет оспаривать это решение в апелляционной инстанции.