Дженнифер Лопес восхитила эффектным образом

Американская поп-дива и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный наряд.

51-летняя певица вместе с женихом Алексом Родригесом побывала на ужине в ресторане San Vicente Bungalows в Лос-Анджелес.

Знаменитость попала в объективы папарацци в эффектном образе.

Артистка выбрала для свидания голубые рваные джинсы, которые стилисты называют главным антискинни трендом, и дубленку с леопардовым принтом из плюшевой овчины от Coach.

Свой трендовый наряд Джей Ло дополнила ботинками Timberland. Волосы собрала в пучок. Лопес также приняла меры предосторожности, надев черную защитную маску, передают Podrobnosti.

: bagnet.org