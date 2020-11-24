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Дженнифер Лопес восхитила эффектным образом

24.11.2020

Американская поп-дива и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный наряд.

51-летняя певица вместе с женихом Алексом Родригесом побывала на ужине в ресторане San Vicente Bungalows в Лос-Анджелес.

Знаменитость попала в объективы папарацци в эффектном образе.

Артистка выбрала для свидания голубые рваные джинсы, которые стилисты называют главным антискинни трендом, и дубленку с леопардовым принтом из плюшевой овчины от Coach.

Свой трендовый наряд Джей Ло дополнила ботинками Timberland. Волосы собрала в пучок. Лопес также приняла меры предосторожности, надев черную защитную маску, передают Podrobnosti.

: bagnet.org

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