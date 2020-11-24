Дженнифер Лопес восхитила эффектным образом

Американская поп-дива и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный наряд.
51-летняя певица вместе с женихом Алексом Родригесом побывала на ужине в ресторане San Vicente Bungalows в Лос-Анджелес.
Знаменитость попала в объективы папарацци в эффектном образе.
Артистка выбрала для свидания голубые рваные джинсы, которые стилисты называют главным антискинни трендом, и дубленку с леопардовым принтом из плюшевой овчины от Coach.
Свой трендовый наряд Джей Ло дополнила ботинками Timberland. Волосы собрала в пучок. Лопес также приняла меры предосторожности, надев черную защитную маску, передают Podrobnosti.
: bagnet.org