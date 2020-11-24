В Киеве водитель такси сбил пешехода: в Сети появилось видео инцидента

Во вторник ночью, 24 ноября, в Киеве произошло ДТП с участием водителя такси и пешехода. Авария случилась в Днепровском районе столицы, на проспекте Павла Тычины, 16/2.

Водитель не заметил мужчину на пешеходном переходе и сбил его. К счастью, пострадавший остался жив.

На место события оперативно приехала «скорая» и пострадавшего госпитализировали с тяжелыми травмами.

Видео жуткого инцидента опубликовал «Киев Оперативный» на Facebook. Комментаторы под видео в ужасе от увиденного. Многие из них считают, что пешеход сам виноват, что попал под колеса авто. Он шел в темное время суток в неосвещенном месте, к тому же в капюшоне и наушниках. Переходя дорогу, мужчина даже не смотрел по сторонам, тем самым наражая себя на риск. Ведь ночью водитель имеет ограниченную видимость и вполне мог просто не заметить человека на дороге.

«Вместо островков «безопасности» лучше б освещение на пешеходных делали б, и дешевле и действительно спасает жизни», «Почему водитель должен все предусмотреть (не в этом случае), а пешеход идет в развалочку по пешеходному переходу и даже на дорогу не смотрит…», «Переходун даже не соизволило головушку повернуть. Вот и итог. Ночью в капюшоне…», — написали комментаторы.