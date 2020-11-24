Виталий Портников: Денег не будет

Бывший министр экономики Тимофей Милованов, который после месяцев публичных унижений и позорной отставки вновь решил оказывать услуги администрации Владимира Зеленского, признал то, что другие представители власти не решаются сказать вслух: денег не будет

Не будет траншей Международного валютного фонда. А значит, не будет и другой финансовой помощи Украине. Заимствования, которые можно будет взять в такой ситуации, вряд ли даже минимально покроют суммы выплат, которые Украина должна сделать по своим долговым обязательствам.

Это не какие-то теоретические расчёты, а реальный трагический результат пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины и деятельности двух его правительств. К фактическому отказу международных финансовых институции от сотрудничества с украинскими популистами привела некомпетентность власти и её полная зависимость от олигархических кланов, её неуемная жажда наживы и непонимание ситуации. Ведь когда МВФ решили помогать Украине не сразу, а по частям, уже было ясно, что украинской власти не доверяют и собираются держать её на коротком поводке. И любое отступление от взятых на себя обязательств моментально приведёт к отказу от финансовой помощи. В Киеве, вероятно, считали что с финансистами из западных структур можно ввести себя как с украинским избирателям – лгать, обещать и даже не понимать как это выполнить.

Результат – кризис государственных финансов. Бюджет, и без того дефицитный, не выполняется и не будет выполняться ещё больше. А поскольку власть не смогла справиться с подготовкой к новой волне пандемии, неизбежное закрытие даже части отраслей украинской экономики приведёт к новому уменьшению доходов населения, его платежеспособности и способность выживать. А чем занимается власть в этих условиях? Она думает о том как установить кассовые аппараты для мелких торговцев, как получить контроль над Конституционным судом для олигархических кланов и как избавиться от антикоррупционного законодательства. И всё это – одновременно! Это даже не называется рубить сук, на котором сидишь. Это называется бетонировать площадку, на которую неизбежно упадёшь. И все это с хихоньками, хаханьками и откровенным непонимание того, что нас ожидает. Ему смешно!

Есть лекарство от этой напасти? Я уже говорил, что пилюля будет горькой. И украинцам придётся ее разжёвывать на фоне грядущего экономического и социального кризиса. Тогда даже самый невежественный и инфантильный избиратель, самый яростный сторонник популистов вынужден будет смириться с неизбежно и признать, что только переформатирования украинской власти сверху донизу даст ему и его семье возможность спастись. И в украинскую политику начнут возвращаться осквернённые профессионализм, ответственность и патриотизм. Собственно, так, как это сейчас происходит во всём мире.

Жаль только, что многие наши соотечественники этого уже не увидят.