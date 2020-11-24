В херсонском супермаркете мужчина в плавках нырнул в аквариум с рыбой

На видео попало, как парень в плавках и купальной шапочке пробежался по супермаркету, а затем погрузился в аквариум с рыбой. Инцидент произошел в Херсоне.

На опубликованном видео можно рассмотреть, как парень в супермаркете разделся, оставил свою одежду прямо на полу и пробежался к резервуару с рыбой. С помощью табуретки он забрался в аквариум, некоторое время поплескался в нем и вылез.

Как пишут местные СМИ, герой видео — пранкер, который занимается розыгрышами прохожих и снимает это на видео. Теперь ему грозит штpаф за мелкoе хулиганствo.