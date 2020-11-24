Повінь – зміна системи

Menu
Close

Украина отказала во въезде венгерскому чиновнику

24.11.2020

Украинская власть отказала во въезде на территорию страны уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между приграничными областями двух государств Иштвану Грежи.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

«24 ноября уполномоченному правительства Венгрии по вопросам сотрудничества между Сабольч-Сатмар-Берегской областью Венгрии и Закарпатской областью Украины, господину Иштвану Грежи было отказано во въезде на территорию Украины из-за существующего запрета», – указано в сообщении ведомства. 

В МИД отметили, что чиновник нарушил местное избирательное законодательство, агитируя за одну из партий во время предвыборной кампании в Украине.

«В случае с господином Грежи имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил-участника избирательного процесса», – объяснили в пресс-службе.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений.

«Запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения», – отмечено в сообщении.

Читайте також:   В Сумах побили "Слугу народу" (фото)
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *