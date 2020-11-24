В Венгрии решают, как ответить на запрет въезда своего чиновника в Украину

В Венгрии решают, каким образом реагировать на решение Украины о запрете въезда высокопоставленному венгерскому чиновнику Иштвану Греже.

Об этом сообщает «Европейская правда».

По словам самого Греже, утром во вторник, 24 ноября, он не смог проехать в Украину. Чиновник пообещал позднее предоставить больше деталей.

Также Греже заявил, что в Венгрии в данный момент уже обсуждается вопрос, «сохранять ли в Ньиредьхазе украинское отделение».

Вероятнее всего речь идет о кафедре изучения украинского языка и культуры, которая была открыта в венгерском городе Ньиредьхаза в 2017 году.

Иштван Греже — уполномоченный венгерского правительства по развитию сотрудничества с украинским Закарпатьем.