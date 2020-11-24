Песков о причинах отказа Путина вколоть российскую вакцину: Она не сертифицирована

Глава России Владимир Путин не принял антикоронавирусную вакцину «Спутник V» (РФ), так как она не прошла сертификацию.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передает УНИАН.

«Президент не может использовать не сертифицированную вакцину. Сейчас закончатся все процедуры и потом, если он посчитает необходимым, он об этом сообщит», – сказал пресс — секретарь хозяина Кремля.

Песков уточнил, что российская вакцина не прошла третью фазу испытания. Массово россиян еще не прививают, а быть добровольцем в исследованиях Путин быть не может.