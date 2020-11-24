У чорному піджаку і кофті: Кейт Міддлтон показала бездоганний осінній образ (фото)

Герцогиня Кембриджська поділилася роликом, де показала бездоганний осінній аутфіт. Образ Кейт Міддлтон був простим та, водночас, вишуканим.

Кенсінгтонський палац опублікував відео на офіційній сторінці герцогів Кембриджських в інстаграмі. Без уваги не залишився класичний образ Кетрін.

Осінній look Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма постала перед камерою в одній з кімнат палацу на тлі стіни, де розміщені портрети її дітей. Кейт зображена у теплій рожевій кофті, чорному піджаку та штанах. Витончену фігуру вона підкреслила за допомогою поясу. Такий образ чудово підійде для робочих зустрічей та роботи в офісі.

Серед аксесуарів Кейт Міддлтон доповнила свій аутфіт золотим ланцюжком. На обличчі вона зробила дуже ніжний макіяж у красивих рожевих відтінках з акцентом на очах. Густе розкішне волосся герцогиня вклала у фірмові локони. Така зачіска вже є звичною для Кетрін і завжди виглядає бездоганно.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

: lifestyle.24tv.ua

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