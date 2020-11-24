Закат «Газпрома»: почему «Северному потоку -2» склеили лапти

У Кремля нет возможностей противостоять Вашингтону

В четверг, 19 ноября, в немецком Бундестаге депутаты провалили голосование за возобновление строительства «Северного потока – 2». Против возобновления работ проголосовали 556 депутатов Бундестага. «За» выступили только 83 представителя правой партии «Альтернатива для Германии», известной своими симпатиями к Москве. «Апостроф» разбирался, какая судьба ждет скандальный газопровод, и что это значит для Украины.

Перед голосованием глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст заявил о шансе Берлина защитить «Северный поток-2», пока Вашингтон готовится ввести санкции по отношению ко всем причастным к строительству данного газопровода. Эрнст заявил, что Германия должна показать, что настроена серьезно.

«Мы должны делать то же самое, что и американцы: собственно, ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, возможно, заморозить вклады», — заявил Клаус Эрнст, являющийся представителем Левой партии – социалистического проекта радикального толка. По его словам, Соединенные Штаты грозят Германии тем же, и только санкции в ответ заставят американскую сторону прислушаться к Берлину.

Однако ни заявления немецких «левых», ни призывы к возобновлению строительства со стороны «правых» из «Альтернативы Германии» делу не помогли.

Напомним, газопровод из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить еще в конце 2019 года, но в развитие событий вмешались США. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, принимающих участие в этом проекте. Из-за этого от сотрудничества с Россией отказалась швейцарская компания Allseas, предоставившая трубоукладчик. России удалось найти еще одно судно, но как отмечают эксперты, оно не способно завершить строительство.

Главная скрипка

Скорее всего, после вступления в должность президента США Джо Байден продолжит политику Дональда Трампа в вопросе «Северного потока-2». Но и без него республиканцы и демократы в Сенате уже согласовали новые жесткие санкции против участников проекта.

По мнению генерального директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, американцы могут «утопить» данный газопровод окончательно еще даже до инаугурации Байдена.

«За законопроект с санкциями проголосуют еще до вступления Байдена в полномочия президента. Санкции входят в законопроект, который принимается Палатой Представителей и Сенатом США. Поскольку речь идет о проекте военного бюджета, который уже оговорен и согласован, то шансов, что за него не проголосуют, практически нет. Вопрос исключительно в том, как эти санкции будут имплементированы. Но учитывая их характер, и вопрос с достройкой «Северного потока-2″, трудно представить ситуацию, при которой эти санкции не вступят в действие, поскольку данные санкции – прямого действия. К примеру, страховым компаниям нельзя страховать суда, и они, следовательно, теряют доступ к европейским портам», — рассказал «Апострофу» Александр Харченко.

Это отвадит от российской трубы последних желающих поучаствовать в строительстве.

Байден не рискнет

В целом, следует ожидать, что и при новом президенте США «Северный поток-2» никто не станет достраивать. Представители левого крыла Демократической партии, от которой избирался Джо Байден, являются сторонниками зеленой энергии и противниками традиционных видов энергетики, и проект «Северный поток-2» не является исключением.

Джо БайденФото: Getty images

«В 2022 году пройдут выборы всей Палаты Представителей и трети Сената США. У демократов не так велико преимущество в Палате Представителей, поэтому голоса левого крыла очень важны. Байдена связывают со всех сторон предвыборные обещания, и ему нужна консолидированная поддержка всех демократов на предстоящих выборах. Без нижней палаты для Байдена сложится невеселая ситуация, поэтому вряд ли новоизбранный президент пойдет на поблажки «Северному потоку-2», — отметил в комментарии «Апострофу» профессор Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Сергей Галака.

Германия хочет газопровод, но очень тихо

Несмотря на провал голосования в Бундестаге, это не отображает реального отношения Германии к газопроводу, говорит «Апострофу» эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

«Немцы сделали уже все, что смогли. Они хотят газопровод. Тот факт, что проект заявления партии «Альтернатива для Германии» на днях был отклонен большинством голосов в Бундестаге, не должен вводить в заблуждение. Немецкие депутаты в большинстве своем поддерживают проект – просто считают, что эта поддержка не нуждается в дополнительных заявлениях», — говорит он.

«Американские санкции за последний год ужесточались несколько раз. Если Вашингтон начнет содержательный диалог с Берлином и найдет возможности компенсировать часть затрат, Москва потеряет и этот актив. Администрация Байдена будет занимать не менее жесткую позицию по вопросу газопровода, чем занимал Трамп. России нечего противопоставить этому», — говорит Николай Капитоненко.

У «Газпрома» – всё плохо

Недавние события в Карабахе, где Россия не стала защищать своего союзника по ОДКБ Армению, вызвали слухи о проекте нового турецкого газопровода, ведущего из Азербайджана в Европу. Побудило ли это Россию экстренно активизировать ситуацию вокруг «мумии» скандального «Северного потока-2» для подстраховки?

«История с Турцией не связана с «Северным потоком-2», однако в целом ситуация для «Газпрома» складывается не самая приятная. Уровень интеграции рынков, заполненность хранилищ, степень интеграции критической инфраструктуры в Европе за последнее время стал гораздо выше. Несмотря на то, что «Газпром» контролирует 30% поставок газа в Европе, их можно заменить по щелчку пальца, поскольку рынок очень диверсифицирован. На рынке хорошо представлен Катар. Одновременно идет строительство сразу нескольких газопроводов из Малой Азии. Израиль, Кипр и Турция разведали новые месторождения, что еще больше уменьшает роль «Газпрома» как критического поставщика газа для европейцев», — считает Харченко.

Президент Турции Реджеп Эрдоган презентует открытие крупного запаса природного газа у побережья Черного моряФото: Getty images

Что предпримет Москва

Кремль не смог ничего противопоставить американским санкциям, запущенным год назад. Не смогут у Путина ничего сделать и в случае принятия усиленных санкций, за которые в ближайшее время будет голосовать Сенат. Ставка на сотрудничество с Берлином (и, конечно же, влияние на некоторых представителей политического истеблишмента Германии) вряд ли сработает, считает Николай Капитоненко.

«Пандемия еще больше ослабила позиции Москвы. Спрос на российский газ в Европе сократился, и сегодня даже самые активные сторонники проекта «Северный поток-2″ задаются вопросом о том, сколько в нем осталось транспортной необходимости и целесообразности. К тому же у России остается все меньше адвокатов в Европе и, в частности, Германии. Репутация делает свое дело. Рассчитывать на изменение ситуации в результате выборов в Бундестаг в следующем году – сомнительная стратегия. Скорее всего, они окажутся не очень оптимистичными для России. Последние 160 км газопровода могут оказаться слишком большой дистанцией для сократившихся дипломатических, энергетических и политических возможностей Москвы», — отмечает эксперт.

Традиционно в Киеве весьма заинтересованы в том, чтобы «Северный поток-2» так и остался трубой, ведущей в никуда. Это позволяет нам рассчитывать на сохранение транзита, что дает регулярные поступления в бюджет. Как отметил Александр Харченко, за транзит Украина в течение пяти лет получает более 7 миллиардов долларов с учетом только прямых платежей «Газпрома».

«Я не вижу перспективы завершения строительства «Северного потока-2″ в горизонте 4-5 лет. Полагаю, что после этого срока роль данного газопровода будет нивелирована», — подытожил Александр Харченко, обращая внимание на то, что сейчас Европа с огромной скоростью переходит на «зеленую» энергетику. И «бензоколонка» на востоке, известная своими часто абсолютно неадекватными действиями, Старому Свету уже будет не нужна.

Константин Соборный