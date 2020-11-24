Скільки триватиме ефект від вакцини проти коронавірусу

Експертів насторожує, що коронавірус може стати сезонною вірусною інфекцією. При цьому тривалість ефекту вакцини буде не менш як рік.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна “Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу”.

За словами лікаря-епідеміолога Андрія Александріна, коронавірус SARS-CoV-2 – це вірус, що містить РНК, і він досить швидко мутує. Це ускладнює завдання з вакцинацією.

“Наприклад, від грипу щорічно роблять вакцину для тої чи іншої півкулі, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я. Можу припустити, що, швидше за все, доведеться робити вакцини на ті штами SARS-CoV-2, які будуть циркулювати. Це буде все ускладнювати”, – припустив епідеміолог.

Також аналогію з вірусом грипу проводить завідувач кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця Ірина Колеснікова. Вона вважає, що для COVID-19 доведеться щорічно змінювати склад вакцини і заново щепитися.

“Надії на вакцину, звичайно ж, великі. Ті дослідження, які вже завершені, показують, що вона ефективна. Але більше даних буде, коли будуть щеплені набагато більше людей – ми називаємо це постмаркетингове дослідження. Наприклад, вакцина від грипу досить ефективна, вона захищає від захворювання. А навіть якщо людина захворіла, то сам перебіг набагато легше”, – пояснила професор.

Своєю чергою директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко вважає, що мутації, які зараз відбуваються в коронавірусі, відіграють важливу роль в зв’язування вірусу з клітинами-мішенями людини. Проти таких мутацій і буде направлено більшість вакцин.

“Тому я вважаю, і так вважає більшість учених, що ті вакцини, що створюються зараз, все ж будуть працювати не менше одного року”, – сказав Комісаренко.