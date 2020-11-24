Повінь – зміна системи

Menu
Close

Скільки триватиме ефект від вакцини проти коронавірусу

24.11.2020

Експертів насторожує, що коронавірус може стати сезонною вірусною інфекцією. При цьому тривалість ефекту вакцини буде не менш як рік.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна “Великі надії: коли в світі закінчиться епідемія коронавірусу”.

За словами лікаря-епідеміолога Андрія Александріна, коронавірус SARS-CoV-2 – це вірус, що містить РНК, і він досить швидко мутує. Це ускладнює завдання з вакцинацією. 

“Наприклад, від грипу щорічно роблять вакцину для тої чи іншої півкулі, згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я. Можу припустити, що, швидше за все, доведеться робити вакцини на ті штами SARS-CoV-2, які будуть циркулювати. Це буде все ускладнювати”, – припустив епідеміолог.

Також аналогію з вірусом грипу проводить завідувач кафедри епідеміології НМУ ім. Богомольця Ірина Колеснікова. Вона вважає, що для COVID-19 доведеться щорічно змінювати склад вакцини і заново щепитися.

“Надії на вакцину, звичайно ж, великі. Ті дослідження, які вже завершені, показують, що вона ефективна. Але більше даних буде, коли будуть щеплені набагато більше людей – ми називаємо це постмаркетингове дослідження. Наприклад, вакцина від грипу досить ефективна, вона захищає від захворювання. А навіть якщо людина захворіла, то сам перебіг набагато легше”, – пояснила професор.

Своєю чергою директор Інституту біохімії імені Палладіна НАН України, доктор біологічних наук Сергій Комісаренко вважає, що мутації, які зараз відбуваються в коронавірусі, відіграють важливу роль в зв’язування вірусу з клітинами-мішенями людини. Проти таких мутацій і буде направлено більшість вакцин.

“Тому я вважаю, і так вважає більшість учених, що ті вакцини, що створюються зараз, все ж будуть працювати не менше одного року”, – сказав Комісаренко.

Читайте також:   После скандала Венедиктова переехала из госрезиденции в Пуще-Водицы на госдачу в Конча-Заспе — журналист
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *