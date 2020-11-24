Самая богатая певица Украины Камалия сразу после болезни сняла новый клип (видео)

Украинская исполнительница Камалия, которая является женой миллиардера Мохаммада Захура, заявила о премьере

Известно, что звезда переболела китайским вирусом, сообщает Politeka.net. После полного выздоровления артистка сразу же занялась работой.

В своем Инстаграм артистка объявила, что в скором времени ожидается премьера ее нового клипа. Певица показала некоторые кадры ролика в своем Инстаграм. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

“Камалия не так сильно болела, поэтому у нее и энергии побольше. Ее держали-держали, а недели через две она уже все – “пошла во всю””, – прокомментировал Захур.

Звезда предстала в блестящем платье с очень смелым декольте, из которого выпрыгивал бюст. Красотке сделали макияж с акцентом на пухлые губы и пышные ресницы.

“Друзья, уже в пятницу состоится премьера моего нового ароматного клипа. А как мы его снимали, смотрите в сюжете”, – говорится в сообщение.

Стоит отметить, что звезда устроила горячие танцы в компании молодых красавцев прямо на столе.

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Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)