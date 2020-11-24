«Зеленим парасолькам місце на смітнику»: що засвідчили перемоги чинних міських голів на виборах

Перемога чинних міських голів означає кілька важливих речей, про які я вже говорив

1. Місцевий порядок денний сильно відрізняється від національного. А переважна більшість українців живе не національним, а місцевим порядком денним.

2. У цілому люди по всій Україні радше задоволені тим, що відбувається на рівні міст, і голосують за стабільність. Групи, які вимагають більшого, досить маргінальні.

3. Магія бренду «Слуга народу» остаточно розвіялася лише за рік із гаком. Зеленим парасолькам місце на смітнику.

4. Хто не зробив висновків із минулих поразок, тому буде важко отримати наступні перемоги.