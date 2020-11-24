Росія визнала себе стороною війни на Донбасі – речник української делегації ТКГ

Представник Росії у ТКГ підтримав план дій російських окупантів і колаборантів ОРДЛО

Про це повідомила пресслужба української делегації у Тристоронній контактній групі.

«Представник РФ Олексій Дмитрієвський заявив, що РФ підтримує план дій, запропонований представниками ОРДЛОУ, що мешкають на території, тимчасово непідконтрольній уряду України», – мовиться в повідомленні.

На таку «новину з ознакою сенсаційності» українська делегація відреагувала проханням до росіян «підтвердити цю заяву в письмовому вигляді до завтрашнього засідання ТКГ на загальному рівні».

На думку Олексія Арестовича, російська підтримка плану загарбників ОРДЛО є фактичним визнанням себе стороною війни на Донбасі – про це він заявив в етері одного з телеканалів, зазначило «Еспресо».

«Для мене це означає, що Росія фактично себе визнала стороною конфлікту, – підкреслив речник української делегації у ТКГ. – Не посередницею, як вони стверджували шість років, а стороною конфлікту».

«Це все змінює. Тоді ми починаємо говорити з Росією, а вона перестає робити вигляд, що є тільки посередницею», – додав Арестович.

Речник гадає, що це допоможе визначити статус Росії у її війні проти України.

«Я думаю, що оскільки в нас є потужна підтримка Німеччини, Франції та, неофіційно, але фактично, нової адміністрації США, то винним може виявитися безпосередньо Володимир Путін. Він і був винен, але буде фіксація офіційна», – розповів Арестович.