Украину выжали, как лимон, и швырнули искать “счастье” у финансовых стервятников.

Напомню, друзья, что еще экс-министр финансов Н.Яресько с главой НБУ В.Гонтаревой придумали и создали мощную машину по наращиванию госдолга Украины с помощью размещения ОВГЗ, а также запустили «схематоз» спекулятивных операций с инвалютой, оставаясь при этом наглухо закрытыми для посторонних глаз.

Короче, одна рука из Минфина продавала, другая – в НБУ покупала (о манипуляциях никто не знал). Лишь они знали, что делали и для чего.

Ну, а как мы сейчас знаем – это было явно не в интересах украинского финансового рынка и рядовых украинцев. И если начистоту, то вообще разве кто-то понимал, что в недрах этих госорганов происходило и до сих пор происходит?

Можно только предположить, что на инсайде по-прежнему кто-то лично очень быстро обогащается, не обращая внимания на запросы экономики страны и потребности обедневшего общества. Всё позволено тем, кто «наверху». Ведь у нас в правовом поле даже нет юридического определения «незаконное обогащение». Глядя на такой беспредел, и финансовые стервятники со всего мира потянулись в Украину.

Конечно же, за последние годы они успели хорошо напаковаться, а когда грянул коронакризис – в первую голову нерезиденты с начала 2020 года вывели из Украины более 40 млрд. гривен. Их доля в ОВГЗ сократилась с 14,2% на начало текущего года до 8,5% сейчас.

И, несмотря на то, что Минфин Украины предлагает самые высокие ставки в Европе, теперь желающих давать Украине в долг даже под 11% годовых уже нет. Все понимают, что аукцион неслыханной щедрости от украинских властей в виде постоянного укрепления гривны и получения за счет этого сверхприбылей в валюте больше не повторится.

Словом, из Украины выжали всё, что можно было выжать. А дальше проблемы разгребайте сами.