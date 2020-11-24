Во Львове пьяный полицейский разбил три авто и снес детскую площадку

Во Львове во вторник, 24 ноября, пьяный полицейский за рулем внедорожника разбил три припаркованных автомобиля и въехал в детскую площадку.

В результате аварии пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции области в Facebook

Инцидент произошел около 14:45 на улице Торфяной. Водитель сначала ударил припаркованный Nissan, затем – BMW, который по инерции ударил автомобиль Mazda. Далее коп заехал на детскую площадку, снес горку и остановился, упершись в качели.

«Один из очевидцев происшествия едва успел забрать ребенка», – сказано в сообщении.





Как было установлено, за рулем внедорожника находился нетрезвый 24-летний львовянин, сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины.

В областной полиции сообщили, что копа-водителя уволят с работы по итогам расследования. Об этом сказано на сайте ведомства.





На нарушителя вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством без необходимых документов) КоАП.

Составлено также три протокола: по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 261 (административное задержание) КоАП.







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