США поставили под сомнение российские территориальные претензии в Японском море. РФ в ярости

В Минобороны РФ заявили, что американский эсминец «Джон Маккейн» вторгся в территориальные воды России в Японском море.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как утверждают российские военные, эсминец зашел за линию морской границы на два километра.

В Минобороны РФ заявили, что миноносец ВМС США «Джон Маккейн» был вытеснен российским большим противолодочным кораблем «Адмирал Виноградов».

В свою очередь в командовании Седьмого флота США сообщили, что «Джон Маккейн» провел операцию по обеспечению свободы навигации и не нарушал международно-признанные границы, пишет Интерфакс.

«24 ноября корабль «Джон Маккейн» воспользовался правом на свободную навигацию близ залива Петра Великого в Японском море. Эта операция по обеспечению свободы навигации (FONOP) позволила поставить под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии. Она поддержала права, свободы и возможность законно использовать морское пространство в соответствии с положениями международного права», — говорится в заявлении.

В Седьмом флоте отметили, что данная операция «Джона Маккейна» позволила США продемонстрировать, что «эта зона не является частью российских территориальных вод».