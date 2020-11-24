Американская команда выращивает одноразовые стаканы для кофе на грядках

Нью-йоркская дизайнерская компания Creme, как и многие, задалась вопросом загрязнения планеты пластиковыми отходами и придумала необычное решение этой проблеме – вырастить тыквенные одноразовые стаканы для кофе. Детальнее об этом на своем портале рассказали Овощи и Фрукты.

Все гениальное просто, решили дизайнеры и, оглянувшись в прошлое, обнаружили отличный способ для хранения жидкостей. Наши предки использовали для этого высушенную кожуру плодов тыквы, которая долгое время сохраняет форму.

Так начался проект «Тыква», целью которого является изготовление экспериментальных партий биорастворимых чашек и колб, в которых можно было бы подавать горячий кофе, а также хранить зерна.

Джун Айзак, директор Creme, рассказывает, что на ферме в Пенсильвании компания выращивает тыквы и кабачки, придавая им необходимую форму. Аналогично с тем, как в Японии, для более комфортной перевозки, арбузы выращивают в контейнерах, придавая плодам квадратную форму.

Для этого используются современные технологии и оборудование, что позволяет не только придать плодам правильную форму, но и высушивать их кожуру, создавая полностью разлагаемые, органические стаканы и колбы. «Стакан можно выбросить вместе с пищевыми отходами. Он также подвергается компостированию без синтетических материалов или химических веществ, входящих в состав конечного продукта», – говорится на сайте проекта.

Сейчас дизайнерская компания работает над тем, чтобы удешевить изготовление и себестоимость конечного продукта, сделав его конкурентоспособным по отношению к пластиковым и бумажным аналогам.

Возможно, совсем скоро, самый популярный из нью-йоркских кофейных сезонных напитков, «Тыквенный латте», будут подавать в тыквенном стакане.

: ogorodniki.news