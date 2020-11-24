Дурицкая рассказала о последнем дне Немцова и первых минутах после его убийства

В день перед смертью российский оппозиционер Борис Немцов чувствовал тревогу и говорил, что за ним следят.

О том, что предшествовало убийству, и что произошло сразу после него в интервью изданию Гордон рассказала девушка Немцова украинка Анна Дурицкая. По ее словам, в тот день она прилетела в российскую столицу, в аэропорту ее встретил Немцов.

Пара решила вместе поужинать в одном из кафе, затем политик уехал по деламю

«Я выходила в магазин за продуктами на выходные. Я записалась в spa. И когда Борис вернулся, он был очень тревожный в тот вечер. Он выглядывал в окно и говорил, что за ним следят. Но я не придавала этому значения», – рассказала девушка

Она уточнила, что на следующий день, 1 марта, в Москве был запланирован оппозиционный митинг.

«Когда Борис вернулся домой, он разговаривал по телефону. Но я никогда не слушала его разговоры. Я думаю, что он решал как раз вопросы про митинг. И он отправил меня на машине в spa. А сам пошел пешком на эфир «Эха Москвы». Я после spa пошла в ГУМ, гуляла там по магазинам, отложила себе какие-то вещи. Приехал Борис. Магазины уже были закрыты к его приезду, мы решили, что заберем вещи позже», – рассказала Дурицкая.

После ужина Немцов предложил отправиться домой пешком, поскольку следил за фигурой. Пара обсуждала вещи, которые накануне купила девушка, и строила планы на 8 марта.

По словам девушки, когда они проходили по Москворецкому мосту, раздалось несколько хлопков, которые она сначала приняла за салют.

«И когда почувствовала, что Борис схватил меня за руку, я поняла, что в него стреляют. Но обернувшись, я увидела только уносящийся с мимолетной скоростью серого цвета автомобиль. Я присела к Борису. И до последнего я думала, что это была чья-то злая шутка: ему просто выстрелили в ногу, а он останется жив. Но я видела, как он задыхается и пытался кашлять, а изо рта у него уже пошла кровь», – вспомнила девушка.

Она уточнила, что тогда сильно растерялась и не знала, что делать.

«Я подняла голову вверх и увидела снегоуборочную машину. И из-за сильного страха, что в меня тоже сейчас начнут стрелять, я побежала вперед. Подбежав к снегоуборочной машине, из-за того, что у меня был сильный шок, я забыла номера полиции, номера скорой помощи. А еще я потеряла дар речи. Я просто не могла говорить. Я не могла выговорить ни слова. Я увидела водителя снегоуборочной машины – и еле проговорила слова: «Убили человека, наберите «скорую», – рассказала Дурицкая.

По ее словам, водитель стоял, курил и молчал. Когда девушка возвращалась к телу оппозиционера, заметила, что возле него находился какой-то парень. Он осмотрел телефон Немцова и его документы.

«Я помню, что он не говорил со мной. Я спрашивала у него. А так как у меня действительно пропал дар речи, у меня был такой шок, что я не могла говорить даже по телефону со скорой помощью, – я пыталась попросить его, чтобы он набрал полицию или «скорую», но он тоже молчал», – рассказала девушка.

Она призналась, что тогда была в состоянии шока и едва стояла на ногах. Но смогла сама вызвать скорую.