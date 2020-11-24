Назвав белорусскую символику «фашистской», Лукашенко пообещал принять закон о недопустимости популяризации нацизма

Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что в его стране будет принят закон «о недопустимости героизации нацизма».

Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Соответствующий анонс номинальный белорусский лидер сделал во время церемонии вручения верительных грамот, обращаясь к израильскому дипломату.

«В ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси. Героизацией, так называемой, сегодня грешат очень многие страны. Особенно, расположенные рядом с нами. А зря.», — сказал он.

Этой инициативе предшествовали слова Лукашенко о том, что национальная символика, под которой он давал присягу на верность белорусскому народу в 1994 году, является «фашистской».

«Я же не хожу под фашистскими бело-красно-белыми флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика…И потом, портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были. И мы показываем это», — отметил он 20 ноября.