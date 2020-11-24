История заходит в дурную кровавую бесконечность, которая забирает жизни белорусов

Полное отсутствие прогресса в Беларуси показывает, что оказались правы те, кто с самого начала рекомендовал выбирать не между мирным и насильственным протестом, а между насильственным протестом и эмиграцией.

Ситуация внутри Беларуси все больше похожа на концлагерь. Режим Лукашенко имеет неисчерпаемый ресурс насилия в связи с финансовой подпиткой из Кремля. Протестующие не имеют вообще никакого ресурса. Это математика. Появление очередного Координационного совета вообще ничего не даст митингующим.

На мой взгляд, куда более эффективным инструментом стало бы создание правительства в изгнании вокруг Тихановской – правительства, которое получило бы в свое распоряжение финансовые инструменты и кредиты от иностранных правительств.

Ситуация выглядела бы так: хорошо, пускай официальный Минск получает миллиард из Москвы, зато у нас есть правительство Тихановской, получающее финансовую помощь от США и ЕС.

Другое дело, что при Трампе никакой помощи не будет, а Евросоюзу сейчас не до Беларуси, какие бы санкции там ни принимали: в Брюсселе ждут инаугурации Байдена и только тогда начнут обсуждать с Вашингтоном возможную координацию действий в отношении Беларуси.

Однако проявить инициативу и создать заграничное правительство белорусам все-таки стоило бы – хотя бы в качестве институционального базиса на будущее. Внутри Беларуси любые противостоящие Александру Лукашенко структуры будут уничтожаться так же быстро, как в случае с первым Координационным советом.

В них мало смысла без зарубежной институциональной активности. И не стоит питать оптимизма по поводу визита тирана в тюрьму к оппонентам: это была демонстрация не слабости, а тактической гибкости, которую он сопровождает продолжающимся насилием на улицах. Обратите внимание, сколько людей было захвачено, избито и брошено в тюрьмы в последние недели.

Результат для оппонентов Лукашенко, конечно, есть – полная делегитимация режима с последующими персональными санкциями лично против мозаичного психопата. Однако этот результат носит символический, а не практический характер. Лукашенко как был наместником Кремля до выборов, так и остается им спустя несколько месяцев после их проведения, несмотря на нескончаемые массовые протесты и международную реакцию.

История заходит в дурную кровавую бесконечность, которая забирает белорусские жизни. Революция не прощает иллюзий.