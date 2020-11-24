В Украине создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора: чем тогда приходилось питаться

Студенты Украинской академии лидерства создали первый онлайн-ресторан, в котором можно найти блюда времен Голодомора.

Таким образом они чтят память жертв того страшного периода, пишет «24 канал» .

Студенты приготовили и разместили несколько блюд в онлайн-ресторане памяти. Здесь есть и затеруха из коры деревьев, и паляницы из лебеды, и даже хлебцы из соломы.

Как стало известно, часть рецептов подростки воссоздали по воспоминаниям своих дедушек и бабушек.

Они рассказали, что так хотят рассказать о геноциде украинцев языком и образами, которые будут понятны для современных людей.

Меню онлайн-ресторана памяти

Травяники (выпеченный хлебец из натертой травы, замешанный на горячей воде с добавлением семян льна).

Караваи (испеченные мелко измельченные картофельные отходы с остатками зерен, замешанные на горячей воде).

Затеруха (запеченное тесто из муки, коры березы и воды) и другие.

















