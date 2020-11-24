Байден лично представил состав своей будущей администрации

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лично представил членов администрации, состав которой он сформирует после официального прихода к власти.

Байден и кандидаты на министерские посты стояли на одной сцене в Вилмингтоне, штат Делавэр, трансляция велась на YouTube-канале политика.

«Сегодня я рад объявить кандидатов и сотрудников на важные должности в команду международной политики и национальной безопасности в моей администрации. Это команда, которая обеспечит безопасность нашей стране и нашему народу», — заявил Байден.

Так, главой Госдепа после инаугурации Байдена станет Энтони Блинкен. По словам кандидата в президенты США, Блинкен будет готов приступить к обязанностям в «первый же день» работы его администрации.

Блинкен в 2013-2015 годы был заместителем советника по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы. Блинкен считался одним из ведущих кандидатов на пост главы госдепа, и после работы в качестве заместителя советника по нацбезопасности он был повышен до заместителя госсекретаря при президенте Обаме: эту должность он занимал в 2015-2017 годы.

Бывший замминистра по вопросам внутренней безопасности Алехандро Майоркас займет в кабинете Байдена должность министра внутренней безопасности. Таким образом, он станет первым иммигрантом и латиноамериканцев на этом посту.

Посланником президента по вопросам климата станет бывший госсекретарь США (2013-2017) Джон Керри. По словам Байдена, назначение Кэрри демонстрирует новые «тенденции» США в вопросах климата.

Советником по нацбезопасности президента США станет Джейк Салливан — одного из ближайших помощников экс-госсекретаря США в 2009-2013 годах Хиллари Клинтон. Салливан, как и Блинкен, был советником Байдена по национальной безопасности, когда тот был вице-президентом США: Блинкен — в 2009 — 2013 годах, а Салливан — в 2013 — 2014 годах.

Директором Национальной разведки Байден назначит бывшего заместителя советника президента США по национальной безопасности Эврил Хэйнс — она занимала этот пост с 2015 по 2017 год. До этого Хэйнс занимала должность заместителя директора ЦРУ (2013-2015 годы.). Байден подчеркнул, что Хэйнс может стать первой женщиной в истории на посту директора Национальной разведки.

«С Эврил мы в большей безопасности», — заявил Байден.

Бывший помощник госсекретаря по вопросам Африки при Обаме Линда Томас-Гринфилд станет в администрации Байдена постпредом США при ООН.

Стоит отметить, что выбор Байденом кандидатов на должности в администрации президента США должен быть утвержден Сенатом, который по итогам выборов может стать республиканским. Сама по себе церемония объявления кандидатов на посты в кабинете официального характера не несет.