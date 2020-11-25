Остались жена и сын: появились фото 31-летнего бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера

У погибшего во вторник, 24 ноября, от пули снайпера на Донбассе украинского бойца Вячеслава Минкина в городе Фастове (Киевская область) осталась жена и сын.

Об этом сообщили на Facebook-странице Фастовского городского совета.

Старший солдат 72-й ОМБр погиб от пули снайпер во время так называемого «режима тишины», объявленного в зоне проведения ООС.

«31-летний Минкин Вячеслав Юрьевич был женат, имел сына. В 2019 году был награжден медалью за участие в боях на Светлодарской дуге», — сказано в сообщении в соцсети.

О дате, времени и месте прощания с украинским бойцом будет сообщено дополнительно.