«Уважаем выбор львовян»: у Порошенко прокомментировали ситуацию в горсовете Львова

Представители депутатского корпуса, избранные в местные советы Львовской области от партии «Европейская солидарность», заявили, что действуют в рамках действующего законодательства и с уважением к выбору львовян.

Об этом они заявили во время брифинга, передает сайт политсилы.

В частности, депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета отметил, что проведение организационной сессии Львовского городского ОТГ остановило манипуляции с целью «протащить» провластную партию в горсовет.

«Львовяне сказали свое слово 25 октября и 22 ноября. «Европейская солидарность» абсолютно уважает мнение и выбор львовян, и готова работать на развитие общества. Но мы не готовы поддерживать манипуляции городского головы Андрея Садового и городской власти с тем, чтобы втянуть партию «Слуга народа» во Львовский городской совет», — отметил Святослав Шеремета.

Депутат Львовского горсовета Елена Пасевич отметила, что учредительное заседание состоялось в соответствии с решением ТИК исключительно в рамках закона. При этом кадровых вопросов депутаты не рассматривали.

«Никто не хочет поставить под угрозу волеизъявление. Мы действуем исключительно в рамках действующего законодательства. Предусмотрено законодательством, что от момента регистрации депутатов должно пройти две недели, и тогда созывается первая сессия. Такая норма в законе. Есть расхождения между сроком избрания, связанные со вторым туром, который был назначен на 22 ноября. Впрочем, эта норма предусмотрена в законе, и так у нас состоялось на сессии», — отметила Пасевич.

По ее словам, все предполагали, что сегодня будет городской совет избирать секретаря и комиссии. Но депутаты понимали, что кроме закона есть еще определенные этические красные линии, которые нельзя переступать.

«Никаких таких действий на сессии сегодня совершено не было. ТИК созывает — обязанность депутата появляться. Депутаты появились, приняли присягу и фактически ни одного решения, которое могло бы ставить определенные вопросы, дать возможность манипулировать, не было принято», — подчеркнула Пасевич.

Она также призвала коллег к конструктивному сотрудничеству и реагированию на многочисленные вызовы, стоящие перед общиной города.

«Сегодня у нас есть много вызовов — это продолжение войны на Востоке, борьба с коронавирусом. И сегодня мы должны как никогда защитить наших медиков. И поэтому нам нужно очень быстро приступать к работе. У нас уже есть наработанные программы, которые требуют немедленного принятия, для того, чтобы они были включены в бюджет 2021 года. Сегодня ни у кого нет сомнений, что это должен быть социально и медицински ориентировочный бюджет», — убеждена Пасевич.