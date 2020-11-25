На выборах мэра Черкасс победил Бондаренко, — ОПОРА

Победу во втором туре выборов мэра Черкасс одержал действующий городской глава Анатолий Бондаренко. Он обошел своего оппонента на 5 тысяч голосов.

Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

Сообщается, что по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Бондаренко поддержали 30 073 избирателя (54,33%). За его оппонента от “Голоса” Виктора Евпака проголосовали 24 431 избиратель (44,14%).

Во втором туре местных выборов в Черкассах приняли участие 55 353 избирателей, из них — 849 бюллетеней признаны недействительными.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур местных выборов. Были зафиксированы попытки проголосовать без паспорта, а также не допуск наблюдателей на участки.