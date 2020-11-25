В Индии спасли слоненка, упавшего в глубокий колодец (фото)

Около 50 спасателей собралось вместе, чтобы спасти животное

В индийском городке Дхармапури лесники и пожарные спасали слоненка, которое провалилось в колодец. Десятки людей в течение 16 часов пытались вытянуть напуганное животное с более чем 20 метров.

“Крестьяне услышали странные звуки и увидели, как животное упало в колодец. Они очень испугались за жизнь животного и связались с местными властями”, — сообщил местный лесник Раджкумар.

Слоненок заблудился и забрел в деревню в поисках пищи. Спасатели считают, что он пытался убежать от стаи собак и упал в глубокую яму.

Около 50 человек пытались откачать воду из колодца, однако слоненок отталкивало технику, тем самым мешая спасателям. Затем они пытались попасть в животное дротиком и ввести успокоительное средство. Когда они наконец попали, уже наступила темнота.

Тогда спасатели спустились на дно колодца и закрепили ремни на животном и с помощью крана смогли поднять его на поверхность.

Лесники в течение получаса наблюдали за животным перед тем как вернули его в лес.

: society.comments.ua