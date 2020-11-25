Замминистра предложил запретить «антиукраинские» видеоигры и нарвался на мощную критику в сети

Заместитель министра цифровой информации Украины Александр Борняков спровоцировал настоящую дискуссию в Facebook, поинтересовавшись мнением пользователей о необходимости запрета компьютерных игр, которые вредят национальным интересам государства.

В качестве примера он вспомнил об известной компьютерной игре Call of Duty, в сюжете которой присутствует условная война в Донбассе.

«Но проблема значительно глубже. Не исключено, что завтра не появится игра, в которой нам и нашим детям будут пропагандировать и навязывать неприемлемые вещи, которые будут ставить под сомнение территориальную целостность Украины», — написал он, напомнив, что фильмы и сериалы, которые противоречат национальным интересам, давно не показывают в наших кинотеатрах, их не транслируют украинские телеканалы.

По данным Борникова, 72% доходов в App Store поступает от продажи игр, почти треть всего контента на YouTube также связана с играми, каждый день его смотрит более 200 000 000 человек. Из этого становится понятно, где именно люди проводят свое время и по сути индустрия видеоигр стала крупнейшей формой СМИ и площадкой для пропаганды.

Тем не менее большинство пользователей сочли идею неразумной.

«Тому, що така гра одразу стане мегахітом на торентах і місія з пропаганди будет виконана на 500%», — объяснил Ярослав Трофимов.

«С реальностью стоит встречаться, с такой, какая она есть… Вводя цензуру, государство берёт на себя роль милостивой Церкви, которая решает, как и в какой степени человеку сталкиваться с реальностью. Это порождает инфантильность, которая и так является доминирующей моделью в нашем постсоветском обществе», — написал Арсен Лопотанов.

«Я против любых запретов», — высказался Женя Фельдман.