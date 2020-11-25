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Инфекционист – о необходимости госпитализации Зеленского в «Феофанию»: это не VIP-история

25.11.2020

Украинский врач-инфекционист, профессор и доктор медицинских наук Ольга Голубовская считает, что основания для госпитализации президента Владимира Зеленского в больницу «Феофания» были.

В эфире телеканала «Наш» 24 ноября она отметила, что эта тема политизирована. 

Голубовская ответила утвердительно на вопрос ведущего о том, что это не VIP-история и госпитализация действительно нужна была.

«Президент Украины, как и любой другой человек, имеет право на оказание медицинской помощи. Я бы не сказала, что не было показаний к госпитализации. Не нужно опускаться до обсуждения того, кто и чью койку занял», – отметила врач.

На замечание о том, что «Феофания» не является инфекционной больницей, Голубовская подчеркнула, что сейчас такие все медицинские учреждения, поэтому их перепрофилируют под лечение больных коронавирусом.

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