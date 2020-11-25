Лукашенко хочет запретить флаг, с которым белорусы выходят на митинги

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. Ранее он называл фашистским бело-красно-белый флаг.

Во время вручения верительных грамот, Лукашенко сказал послу Израиля, что скоро парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси, – передает УП.

“Наши государства последовательно отстаивают абсолютную недопустимость пересмотра ее итогов и героизации нацизма (кстати, в ближайшее время наш парламент рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма в Беларуси). Так называемой героизацией сегодня грешат очень многие страны, особенно расположенные рядом с нами. А зря. Убежден, что никакие заслуги перед отечеством не могут оправдать преступления против человечества”, – заявил Лукашенко.