Украинец купил суперкар McLaren за 500 тысяч долларов

В Украине заметили британский суперкар McLaren 720S, который до 100 км/ч разгоняется всего за 2,9 секунды. Это один из самых быстрых и дорогих серийных автомобилей в мире.

McLaren 720S с фиолетовым цветом кузова заметили на автозозе в Запорожье. Утверждается, что его везут в Киев. Что ж, это очень похоже на правду. Значит, скоро в Сети появятся новые фотографии этого суперкара, сделанные на улицах украинской столицы.

Серийное производство McLaren 720S началось в 2017 году. Цена – около 500 тысяч долларов. Он оснащается 4,0 л твин-турбо двигателем V8 мощностью 720 л. с. и 770 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 секунды при максимальной скорости 341 км/ч. У него есть ещё открытая версия Spider (она появилась в 2018 году).

Британская компания McLaren планирует в ближайшее время выпустить 50 экземпляров специальной серии 720S Le Mans. Цена – 254 тысяч фунтов стерлингов.

: auto.today.ua