Отдал последнее: не зная о разводе, Ефремов выписал на жену доверенность на пользование своим счетом в банке

Пятая жена Михаила Ефремова Софья Кругликова, не подтвердившая ранее журналистам намерение развестись с заслуженным артистом, на днях получила доступ к денежному счету супруга.

Об этом журналистам издания Teleprogramma.pro рассказал друг семьи Никита Джигурда.

По мнению шоумена, теперь многодетную мать практически ничего не останавливает от развода с заслуженным артистом.

Все это время Софья защищала своего супруга от нападок аудитории, делала все возможное, чтобы мужа не посадили.

В то же время, как оказалось, она последние несколько дней просила Ефремова подписать доверенность на пользование счетом в банке. Софья аргументировала свои действия тем, что зарабатываемых ею денег не хватает на обеспечение общих детей. Михаил свое согласие дал.

«Адвокат Петр Хархорин пришел в СИЗО со своим нотариусом. Из достоверных источников мне известно, что они получили доверенность на счет Ефремова (около пяти миллионов рублей), которой может воспользоваться Софья Кругликова. Эти практически последние деньги Миша отдал на детей», — сказал Джигурда.

Артист объяснил — жена Ефремова просто не хочет быть брошенной мужем, поэтому приняла это решение первой.

«Она сыграла на опережение. Я знаю, что сейчас многие в Интернете возмущены, как можно в такой ситуации добивать Мишу? Я до последнего отстаивал правоту Софьи, когда правозащитница Елена Васильева из Финляндии и другие говорили, что жена подставляет Михаила, наняв этих левых адвокатов, а сейчас она со мной не общается», — резюмировал он.

Напомним, Кругликова и Ефремов заключили семейный союз в 2001 году. Для Ефремова это был уже пятый брак, для Софии — второй. В 2016 году пара обвенчалась.