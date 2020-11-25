Вчені з’ясували, що росте під арктичним морським льодом

Група вчених провела великі дослідження, щоб детальніше вивчити морську екосистему Арктики. Про свої висновки вони повідомили в статті для журналу Frontiers in Marine Science.

Невеликі фотосинтезуючі морські водорості є ключовим компонентом морської екосистеми Арктики. Однак їх роль в екології Північного Льодовитого океану недооцінюється протягом десятиліть. До такого висновку прийшла група вчених, яка об’єднала дослідження за останні 50 років і свої спостереження з метою вивчення виникнення, масштабів і складу цвітіння фітопланктону під арктичним морським льодом.

Фітопланктон — це вільно плаваючі мікроскопічні організми, більшість з яких — одноклітинні водорості. Як і наземні рослини, вони використовують фотосинтез, щоб перетворити світло в енергію, споживаючи вуглекислий газ і поживні речовини з води. Фітопланктон становить основу морської харчової мережі й грає життєво важливу роль в вуглецевому циклі, поглинаючи CO2 з атмосфери.

Приблизно 10 років тому більшість вчених передбачало, що фітопланктон залишався в стазіс (застої) протягом всієї зими й весни, аж до моменту розкриття морського льоду. Зараз з’являється все більше свідчень того, що цвітіння фітопланктону може відбуватися в умовах низької освітленості під морським льодом.

Таким чином, виробництво фітопланктону в деяких регіонах Північного Льодовитого океану може бути на порядок більше, ніж спочатку прогнозувалося. Це відкриття принципово важливе для створення кліматичних моделей. Для цього необхідно точно знати, скільки атмосферного вуглецю поглинається цими водоростями.

Мало які місця на Землі трансформуються так швидко, як Арктика, через зміни клімату. Не дивно, що в результаті стоншування крижаного покриву дозволило фітопланктону, якому для фотосинтезу потрібне світло, процвітати. Однак виявилося, що цвітіння відбувалося і до того, як зміна клімату вплинула на арктичний морський лід. Дослідження, проведені в 50-х роках і раніше, показують, що цвітіння, хоча і не дуже велике, але все ж відбувалося під товстою кригою в центральній частині Арктики.

Автори відзначають, що подальші спостереження за цвітінням фітопланктону під морським льодом мають ключове значення для більш точного прогнозування змін вуглецевого циклу в Арктиці в майбутньому

: cikavosti.com

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.