Аліна Гросу перехворіла на COVID-19

Днями, відома українська співачка Аліна Гросу, у своєму інстаграмі розмістила відверте зізнання про те, що вже перехворіла на коронавірус. Зірка розповіла, що наприкінці жовтня почала почувати себе не дуже добре. У неї різко піднялася температура і Grosu вирішила не зволікати. Вона зробила ПЛР-тест на визначення інфекції COVID-19 в її організмі, який виявився позитивним.

“У мене була легка форма. Комп’ютерна томографія засвідчила, що немає ураження легень. З дому я не виходила” – зізналася співачка.

Також, Аліна розповіла, що вживала антибіотики у формі таблеток. Лікар пропонував уколи, але зірка відмовилася, адже, дуже їх боїться. Проте, до своєї хвороби віднеслася дуже серйозно і зробила всі можливі аналізи, адже наслідки від коронавірусу на організм можуть бути досить непередбачувані.

Аліна Гросу розповіла, що зовсім втратила смак під час свого захворювання. Вона вживала багато лимонів, проте, запаху їх не відчувала, а на смак вони їй були, неначе вата.

У відеозаписі співачка зазначила, що вже почуває себе добре і потроху відновлює сили.

“Бережіть себе. Будьте пильними. І якщо з’являються перші симптоми, не займайтеся самолікуванням” – написала під відеороликом “маленька бджілка”.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

: trserial.net.ua

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