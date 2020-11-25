У США чоловік залишив три тисячі доларів чайових за одне пиво

У США чоловік залишив 3 тисяч доларів чайових у ресторані, що добровільно закривається через поширення коронавірусу.

Як розповів власник закладу Брендон Рінг, відвідувач замовив пиво, попросив чек, в якому стояло $7,02.

“Коли він вийшов, я подивився на чайові і зрозумів, що він залишив колосальні чайові в розмірі 3000 доларів на одне пиво. Я побіг за ним, і він сказав, що помилки немає і ми не побачимося, коли ви знову відкриєтеся!”, – написав у Facebook Рінг.

Він також зазначив, що відвідувач попросив його розділити суму між усіма, хто працював у той час.

Водночас Рінг не став публікувати імені клієнта, зазначивши, що йому б це не сподобалося. Але наголосив, що він та його персонал “вдячні за цей неймовірно добрий та грандіозний жест”.

: suspilne.media

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