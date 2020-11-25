Опубликованы первые фотографии электрического внедорожника GMC Hummer

Американский концерн General Motors в октябре текущего года представил под брендом GMC возрожденный Hummer. Электромобиль получил кузов типа пикап, хотя многие ждали именно классический внедорожник, и марка в посвященном будущим моделям видеоролике показала его полноразмерный макет.

Судя по видеокадрам, в передней части кузова автомобиль будет унифицирован с грузовой версией. Об этом говорят идентичные формы крыльев, капота и передних дверей. Вне всяких сомнений, платформу BT1, высоковольтную батарею Ultium, трехмоторную силовую установку e4WD мощностью 1014 л.с. тоже позаимствуют у пикапа, его запас хода, напомним, составляет 560 километров.

Другой информации о Хаммере-внедорожнике пока нет, вероятно, его предложат как в пятиместной, так и семиместной модификациях. В интерьере машины, скорее всего, во многом будут унифицированы, и внедорожник тоже получит два больших экрана, один из которых выступит в качестве цифровой приборной панели, а второй станет отвечать за мультимедийные возможности.

«Живые» продажи пикапа GMC Hummer EV начнутся осенью 2021-го по цене от $112 595. Выпуск внедорожника, по данным издания InsideEVs, наладят в 2022 году.

Хаммер-пикап, напомним, уже доступен для предзаказа, он требует внесения депозита в размере $100.

: avtodream.org