Авиаперевозчик Wizz Air отменил все полеты из Одесского аэропорта

Улететь из Одессы станет сложнее.

В Одесском аэропорту временно стало одним авиаперевозчиком меньше.

Компания Wizz Air заявила о временной отмене всех полетов из Одессы. При этом новые направления будут открыты позже, а старые отменяются до весны. Ирландский лоукостер отменил полеты по направлениям Гданськ, Братислава, Вроцлав, Катовице и Берлин до 21 марта 2021. Начало полетов в Абу-Даби перенесли на 17 января 2021 года, хотя, возможно, и этот маршрут отложат до весны.

Это уже не первый случай отмены полетов авиакомпанией. Раньше на 30 марта 2021 года перенесли начало полетов в Будапешт и Болонью.

Также до 29 марта 2021 отложили курсирование по новым направлениям – в Рим, Венецию и Милан.