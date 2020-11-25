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Байден установил новый рекорд на выборах в США

25.11.2020

Кандидат от Демократической партии Джо Байден стал первым в истории выборов в США, кто набрал больше 80 млн голосов избирателей.

Как сообщает CNN, количество голосов вероятно еще увеличится, ведь официальный подсчет голосов еще не окончен.

Отмечается, что по состоянию на вечер, 24 ноября, за Байдена проголосовали более 80 011 000 человек, за нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа – больше 73 800 000 голосов.

Добавим, что Байден получил 306 голосов выборщиков, а Трамп – 232. Для того, чтобы стать президентом, необходимы всего 270 голосов выборщиков.

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