С зарплат учителей заберут по две тысячи гривен: Кабмин нашел, на ком сэкономить миллиарды

В Украине Кабинет министров отменил повышение зарплат учителей с 1 января 2021-го (оно должно было составить более двух тысяч гривен). Такое решение приняли из-за нехватки средств в бюджете.

На зарплаты учителям средств не нашли, а Зеленский обещает раздать деньги «ФОПам»

Президент Владимир Зеленский анонсировал выплату по 8 тысяч гривен физлицам-предпринимателям, которые пострадали во время карантина. На это по подсчетам Офиса президента потратят 10 млрд грн, правда, если заплатить каждому, то сумма получится еще выше – более 14 млрд грн. На этом фоне физлиц-предпринимателей (т.н «ФОПов» хотят на время освободить от уплаты налогов).

А вот на учителей у власти денег нет. Пока миллиарды теряют из-за отсутствия учета реальных оборотов, еще миллиарды планируют раздать, учителям в очередной раз переносят повышение зарплат. Так, в Украине уже с 1 января 2021-го минимальный оклад для педагога должны были повысить как минимум до 2,5 прожиточных минимумов (6810 грн). Такое решение принял сам Кабинет министров своим постановлением №822. Однако на днях это же решение отменил.

В результате минимальный оклад молодого учителя составляет всего лишь 4455 грн.

Дополнительные деньги могут получить за счет честного учета

Если в Украине введут кассовые аппараты и начнут учитывать реальные обороты физлиц-предпринимателей, это может стать источником пополнения бюджета страны. Внедрение кассовых регистраторов также предусмотрено и в Меморандуме о макроэкономической помощи со стороны ЕС. То есть, если мы нарушим эти нормы, Украина вообще рискует остаться без поддержки в виде кредитов, экономика еще больше уйдет в тень, а страна окажется на грани банкротства.

Вместе с тем, если мы научимся честно платить налоги, можем вовсе обойтись без кредитов. Вот несколько наглядных цифр: