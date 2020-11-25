Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Осадчей и Горбунова растет красивый сын: как сейчас выглядит 3-летний Ваня

25.11.2020

Телеведущая Катя Осадчая опубликовала фото сына. Читай, чтобы узнать больше.

Ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая – едва ли не самая романтичная пара в украинском шоу-бизнесе. В своих Instagram-аккаунтах супруги регулярно публикуют совместные фото, которые набирают тысячи лайков и сотни комментариев.

А сегодня, 23 ноября, Осадчая поделилась на своей странице снимком, на котором запечатлен их сын – трехлетний Ваня.

“А что делаете вы осенними вечерами? Мы с @gorbunovyuriy прячемся”, – написала в подписи к фото Екатерина.

“Как мило”, “Сладенький мальчик”, “Какой славный малыш”, “Ох, милота!”, – комментируют снимок поклонники семьи Юрия Горбунова и Кати Осадчей.

: showbiz.clutch.ua

Читайте також:   Білорусь закликала зупинити "накачування" регіону летальним зброєю
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *