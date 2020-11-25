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Ощадбанк готовий ще на три місяці продовжити карти пенсіонерів з ОРДЛО

25.11.2020

Державний “Ощадбанк” готовий в черговий раз продовжити пенсійні картки жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.

Зокрема, карти продовжать ще на три місяці.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі. Повідомляється, що таку пропозицію було озвучено на засіданні гуманітарної підгрупи. Додаткової інформації по цій темі не надали. Зазначимо, раніше “Ощадбанк” продовжував дію карток до 1 січня 2021 року.

Крім того, підгрупа з безпеки підтвердила дієвість координаційного механізму контролю режиму припинення вогню. Українська сторона також нагадала росіянам про необхідність відпрацювати конкретні механізми координації та письмово їх фіксувати. Після цього нагадування процес обговорення пожвавився.

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