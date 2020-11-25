Гигантская афера с гаубицами «Дана»: как замминистра обороны Александр Миронюк с подельниками хочет украсть из бюджета 17 миллионов долларов

Минобороны покупает устаревшие гаубицы, из которых нечем стрелять. Кто наживается на покупке оружия в отечественном оборонном ведомстве

То, что Украине не хватает оружия, давно известно. То, что осталось от СССР, либо благополучно разворовано и распродано за копейки, либо пришло в негодность. С началом войны вопрос вооружения украинской армии стал особенно остро. Почти семь лет боевых действий потянули за собой как колоссальный расход боеприпасов, так и износ и потери разнообразного оружия – от автоматов до вертолетов.

Война на Донбассе также выявила тот факт, что одним из главных факторов сдерживания России является артиллерия. И потому мы то разрабатываем, то покупаем различные артсистемы.

В частности, 13 ноября в Минобороны подтвердили информацию о закупке для нужд армии 26-ти 152-миллиметровых самоходных гаубиц DANA чешского производства и боекомплектов к ним.

Факт, казалось бы, позитивный. Но, как всегда, дьявол кроется в деталях. А деталей тут несколько. Во-первых, Украина выделяет деньги на покупку артсистемы, аналог которой в состоянии производить сама. И во-вторых – на закупках из госбюджета, что, впрочем, ни для кого не новость, всегда нагревают руки не совсем чистоплотные чиновники. Те, от которых зависит как выделение денег, так и выбор продукта, который покупается. И далеко не всегда во главу угла ставится целесообразность и выгодность покупки. Минобороны тут не исключение.

Что такое DANA? Это модернизированный в 2017 году вариант 152-миллиметровой гаубицы vz.77 DANA, которую производила компания ZTS в конце 1970-х годов. На момент выпуска вполне современная система. Чехии они достались после распада Чехословакии на две страны. В МОУ объясняют, что покупка САУ даст возможность обновить артиллерийский парк украинской армии и заменить изношенные и устаревшие буксированные гаубицы Д-30 и самоходные «Акации». Зерно истины в этом есть.

Но дело в том, что Украина имеет собственную разработку аналогичного оружия. Это – САУ «Богдана», на которую потрачено больше 140 миллионов гривен. И это – новейшая разработка, а не модернизация гаубицы 70-х годов прошлого столетия.

При этом украинская «Богдана» превосходит чешскую DANA. Не будем вдаваться в разборку всех ТТХ артсистем и долго и нудно строить из себя диванных экспертов – это и без нас уже много кто делает. Главным, на наш взгляд, является то, что «Богдана» превосходит DANA в дальности выстрела почти в два раза. Но, что самое главное, «Богдана» превосходит по этому параметру российские артсистемы, что позволяет подавлять их на безопасном для наших солдат расстоянии – оккупанты просто не в состоянии «дострелить» до наших артиллеристов в то время, когда сами уже находятся под огнем. DANA такой возможности не дает – наоборот, российские гаубицы превосходят ее в дальности стрельбы. Последствия, думается, понятны. Приводить точные расстояния дальности выстрела «Богданы», DANA и российских Мста-С, которыми ворожены коллаборанты на Донбассе, мы не будем, чтобы не перегружать читателя информацией. Все эти ТТХ доступны, любопытные могут сами сравнить без малейшего труда.

Что характерно – именно эти чешские САУ Минобороны пыталось закупить два года назад, когда при власти был «барыга» и его ставленник, министр обороны Степан Полторак. Обоснования необходимости такой покупки были приблизительно такие же, как и сейчас. Но тогда «злочынну», как любят подчеркивать на каждом углу нынешние «слуги», власть удалось заставить отказаться от этой сомнительной покупки.

Что касается целесообразности покупки этих гаубиц, то есть еще один весьма важный военный аспект. А именно – боеприпасы. DANA использует 152-миллиметровый снаряд еще советской разработки. Как утверждает главный редактор «Цензор.нет» Юрий Бутусов, такие снаряды на рынке вооружений уже давно экзотика. В Украине их запасы почти полностью исчерпаны, наша страна их не производит. Купить их можно только в России. Она нам их продаст, как думаете?

В то же время бывшие страны соцлагеря перешли на снаряды стандарта НАТО калибра 155 мм, под который, кстати, разрабатывалась и отечественная «Богдана». И, если Украина сама не в состоянии производить снаряды для нее, то в любой момент их можно купить в странах-патнерах. Причем это будут не «лежалые», а свежеизготовленные снаряды, ко всему же изготовленные не вечно пьяным слесарем из какого-нибудь Нижнего Тагила, а проверенные и соответствующие всем нормам.

Относительно отечественной «Богданы» тоже есть ряд вопросов, на которые ссылаются инициаторы закупки САУ DANA. Наша гаубица так и не пошла в массовую серию. Но и в таком случае все же гораздо целесообразнее купить новейшие французские САУ CAESAR, которые стоят около 2,5 миллиона долларов за единицу и соответствуют всем стандартам НАТО. И имеют калибр 155 мм. Ко всему же они превосходят российские аналоги. В том числе и по дальности стрельбы. Но, самое главное, в таком случае Украина не будет испытывать ни дефицита снарядов, ни запчастей. Да и если все-таки «Богдана» пойдет в серию (а в Минобороны утверждают, что от них не отказались и ожидают их получить на протяжении трех лет), то не надо будет снова искать снаряды.

К слову, о цене. Минобороны о цене умалчивает, но нардеп Гончаренко утверждает, что DANA обойдется в 1 миллион 550 тысяч долларов за единицу. На первый взгляд, это выгоднее тех же французских CAESAR. Но в данном случае это не линейная зависимость. Вспомните о снарядах и ТТХ. Так что это как покупка старых «Жигулей» и нового «Рено». «Рено» дороже, но вам не придется его постоянно ремонтировать, отыскивая запчасти на каких-то свалках, и бензина он ест гораздо меньше. В итоге что выгоднее и дещевле?

Есть у чешской САУ еще один нюанс. Она построена на колесной базе. С одной стороны, это повышает ее мобильность и ресурс. И это безусловный плюс. Но, как говорит артиллерист, подполковник ВС Украины в отставке Алексей Зинченко, ней хотят заменить САУ 2С3 «Акация» и это делать не нужно, «так как вторая имеет гусеничную базу и при такой погоде на Востоке мы как заедем на DANA в чернозем, так там и сядем. Там, где нужно выходить на огневую позицию, где есть болото, то надо рассчитывать на гусеничное шасси». То есть чисто теоретически окажется, что на вооружении ВСУ будет сразу две колесные САУ («Богдана» тоже имеет колесную платформу), причем на разной базе и разного калибра! И как это согласуется со стандартизацией всего парка вооружений? Ведь мы прекрасно отдаем себе отчет, что постановка на вооружение той же Д-20 было вынужденной мерой, обусловленной войной на Донбассе.

Почему же в Миноборны так ратуют за устаревшую систему, которая не нужна украинской армии? Напомним, Украина давно заявила, что реформирует армию по стандартам НАТО. А тут гаубица советского образца. И, если уж в Минобороны так хотят именно эту артсистему, то DANA имеет и модификацию с НАТОвским калибром 155 миллиметров. Почему же покупают не эту модификацию?

А вот здесь кроется как раз та деталь, о которой мы уже упоминали. Коррупция. Которая пронзила все слои украинского общества, но особенно болезненно она ощущается в армии. В воюющей армии, напомним. Это не при «Бате» БМП с консервации на металлолом продавать и покупать для солдат просроченные консервы. Хотя и это все нам вылилось кровью. Но то была кровь «отсроченная», если можно так сказать. А сейчас кровь прольется немедленно. Ибо, если кто забыл, то у нас хотя и «перемирие», но сводки с фронта почти каждый день пестрят словами «обстрел, ранен, убит». И убит наш солдат, наш с вами соотечественник. И часто эта смерть – именно на совести чиновника Минобороны, который решил немного «срубить» себе в карман.

Цена сделки, по словам Алексея Гончаренко, около 40 миллионов долларов. Он направил депутатское обращение на имя председателя СБУ, Генпрокурора и министра обороны, в котором утверждает, что «така закупівля має значні корупційні ризики через відсутність інформації про обсяг модернізації, відсутність конкурентних процедур під час відбору виконавця та загальні обставини виникнення цієї пропозиції. Замовник, власне Міноборони, позбавлений можливостей дослідити структуру та принципи формування собівартості. Така техніка може бути морально і фізично застарілою. Окрім того, Excalibur Army (именно эта фирма продает нам САУ – ред.) має неоднозначну репутацію, пов’язану з корупцією. Вимагаю провести необхідні перевірки та терміново вжити заходи».

Еще один народный депутат, генерал-лейтенант Михаил Забродский, с военной прямотой утверждает: «Можна впевнено говорити про чергову незграбну і не дуже прикриту спробу під виглядом модернізації чи то оновлення артилерійського парку наших Збройних сил провернути сумнівну оборудку».

О коррупции говорит и Юрий Бутусов: «Пояснити закупівлю чеських гаубиць «Дана» чим-небудь, крім корупції, я не можу, адже ці гаубиці ЗСУ зовсім не потрібні. Адже спроби їх закупити були і за міністра оборони Полторака, тоді виник скандал, про що я написав два роки тому статтю. Попри це зараз міністр оборони Андрій Таран цю ганебну угоду все-таки уклав. Неприємно вражає те, що Головком ЗСУ Руслан Хомчак її схвалив».

Следует ли из этого, что именно Главком ВСУ и министр обороны являются коррупционерами? Со стопроцентной уверенностью утверждать это тяжело. Ибо детали сделки тщательно скрываются от широкой общественности. Но, коль скоро подписи этих людей стоят на документах, одобряющих сделку, то они, безусловно, несут за нее ответственность. Как и члены Комитета по обороне Верховного Совета, которые внесли изменения в Гособоронзаказ, выделив на покупку деньги. На заседании Комитета депутатов убеждал в том, что для армии необходимы именно эти САУ, заместитель министра обороны Александр Миронюк.

Вот именно те люди, которые отвечают за покупку никому не нужного хлама. Именно они должны понимать, что тратят из Госбюджета, который и так трещит по всем швам, оружие, из которого через несколько месяцев просто нечем будет стрелять. С точки зрения логики – какой смысл принимать на вооружение образец, который через очень короткое время нужно будет заменять чем-то новым? И логика подсказывает, что смысл здесь только один – нагреть руки на закупке. А что за эти деньги кто-то заплатит своей кровью – так это ж будет никому неизвестный рядовой Ваня, который будет в бессильной ярости сжимать свой автомат под градом вражеских снарядов в окопе в степях Донбасса. Кого он и когда интересовал, когда на кону огромные деньги?