Ученые назвали возраст, после которого сильно ухудшается здоровье

Британские ученые назвали возраст, в котором человек замечает явное ухудшение здоровья. Исследователи рассказали, как можно предотвратить возникновение болезней.

Об этом пишут СМИ.

Чаще всего именно после 50 лет люди ощущают серьезное ухудшение здоровья. Многие начинают сталкиваться с травмами и болезнями коленей, например, бурситом, разрывом менисков и остеоартритом. Чтобы предотвратить ухудшение здоровья, медики советуют делать растяжку. При возникновении болей, большинство пациентов решают уменьшить нагрузку на конечности, из-за чего ситуация ухудшается.

Большое количество болезней после 50 лет связаны со зрением. Старение хрусталика приводит к потери им эластичности. Здоровье с большей вероятностью удастся сохранить, если правильно питаться, посещать врача и носить специальные затемненные очки для защиты от ультрафиолета.

Многие к 50 годам начинают жаловаться на боли в тазобедренном суставе. Чаще всего неприятные ощущения появляются из-за остеоартрита. В таком случае медики рекомендуют вести более активный образ жизни. Боли в спине могут возникать из-за стеноза позвоночника, спондилолистеза и дегенеративных изменений в межпозвоночных дисках и суставах. В данном случае врачи рекомендуют выполнять специальные упражнения, которые помогут укрепить позвоночник.

: golos.ua