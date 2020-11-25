Вилучена у Таїланді «партія наркотиків на $1 мільярд» виявилася мийним засобом

Заява Таїланду про рекордне вилучення наркотику кетаміну на суму майже 1 мільярд доларів виявилася «непорозумінням».

Як передає Укрінформ із посиланням на ВВС, про це заявив міністр юстиції країни Сомсака Тхепсутіна.

Лабораторні тести показали, що виявлена у мішках речовина була тринатрійфосфатом — сполукою, яка зазвичай використовується як засіб для чищення. Її також можна використовувати як харчову добавку.

Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада поліція Таїланду заявила про вилучення рекордної партії кетаміну вартістю близько одного мільярда доларів.

Знахідку було виявлено на одному зі складів у провінції Чаченгсау, на схід від столиці Бангкока.