Повінь – зміна системи

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Аварийное отключение электричества в Одессе могло привести к экологической катастрофе

25.11.2020

Одесса была в шаге от экологического бедствия. 

Вчерашнее аварийное отключение света в городе могло иметь очень плохие последствия. Представители «Инфоксводоканала» сообщили, что из-за блэкаута временно прекратилась работа канализационно-насосной станции.

Это привело к проблемам с очисткой воды и риску подтопления части горда стоками. Впоследствии канализационные воды могли попасть в и без того часто загрязняемое Черное море.

К счастью, работа электросетей вовремя восстановилась, и ситуация не вышла из-под контроля.  

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