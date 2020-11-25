Аварийное отключение электричества в Одессе могло привести к экологической катастрофе

Одесса была в шаге от экологического бедствия.

Вчерашнее аварийное отключение света в городе могло иметь очень плохие последствия. Представители «Инфоксводоканала» сообщили, что из-за блэкаута временно прекратилась работа канализационно-насосной станции.

Это привело к проблемам с очисткой воды и риску подтопления части горда стоками. Впоследствии канализационные воды могли попасть в и без того часто загрязняемое Черное море.

К счастью, работа электросетей вовремя восстановилась, и ситуация не вышла из-под контроля.